У Донецьку на вокзалі пограбували народного депутата

Народний депутат від Партії регіонів, поет Борис Бєлаш піддався нападу на Донецькому залізничному вокзалі, коли купував квиток на Київ, пише газета "Факти" .

За словами начальника прес-служби Управління лінійної міліції УМВС України на Донецькій залізниці Марини Калашникової, грабіжник, що раптово налетів на народного депутата, вихопив у нього мобільний телефон «Нокіа» і гаманець з невеликою сумою грошей. Загальний збиток від крадіжки склав приблизно 1000 гривень.

Б. Бєлаш відразу звернувся в чергову частину міліції, повідомивши прикмети грабіжника, і вже через десять хвилин злодій був затриманий: 30-річного жителя міста Горняк Селідовського району Донецької області затримали в парфюмерному магазині «Біла ворона» на привокзальній площі.

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