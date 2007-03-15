Розпочнеться установчий з‘їзд Партії громад України

У суботу, 17 березня з 10.00 до 14.00 у конференц-залі Президент-готелю «Київський» (вул.Госпітальна, 12) проходитиме установчий з‘їзд Партії громад України. Партія виступає за децентралізацію державної системи та розширення повноважень територіальних громад і підтримує зниження рівня прохідного бар’єру для політичних партій як до Верховної Ради України, так і до органів місцевого самоврядування. Акредитація представників засобів масової інформації за телефоном (067)402-56-12.