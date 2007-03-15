Від перестановки доданків розклад у Київраді не міняється

Повернення депутата Ігоря ДОБРУЦЬКОГО до складу фракції Блоку Юлії Тимошенко жодним чином не вплинуло на розклад політичних сил у Київраді. Про це в інтерв’ю журналістам заявила співголова фракції „Блок Леоніда Черновецького” в Київській міській раді Алла ШЛАПАК.

„У Київраді існує конструктивна депутатська більшість, діяльність якої спрямована на вирішення проблем киян та на покращення їхнього добробуту. Тому робити щось надзвичайне з повернення І.ДОБРУЦЬКОГО до фракції БЮТ - недоречно”, - зауважила вона.

Як повідомляє прес-служба Київської міської ради, за словами А.ШЛАПАК, „кожен депутат є вільним обирати свої політичні уподобання, і якщо на сьогоднішній день І.ДОБРУЦЬКИЙ усвідомив, що його місце в опозиції - це його рішення». Воно, скоріше за все, жодним чином не вмотивоване законом про імперативний мандат, вважає депутат.

Разом з тим вона припустила, що „повернення цього депутата до фракції БЮТ сьогодні зовсім не означає, що завтра він не змінить своїх політичних уподобань”.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня фракція БЮТ в Київраді таємним голосуванням поновила в своєму складі І.ДОБРУЦЬКОГО, який вийшов з фракції у жовтні минулого року.

За словами депутата Київради Олександра БРИГІНЦЯ (БЮТ), ухвалення цього рішення було дуже складним для членів фракції. Але все ж таки більша частина депутатів зійшлися на думці, що перехід І.ДОБРУЦЬКОГО до “промерської більшості” не був пов`язаний з його кар`єрним або матеріальним зиском, а було спробою досягти самореалізації, сказав О.БРИГІНЕЦЬ.

Разом із І.ДОБРУЦЬКИМ і нещодавно також поновленим у списках фракції Максимом ШКУРО БЮТ у Київраді налічує 25 депутатів.

За списками БЮТ до Київради на виборах минулого року було обрано 41 депутата.