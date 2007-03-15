Ющенко звільнив заступника секретаря РНБО

13:48, 15 березня 2007
Політика
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Указ датований 15 березня

Президент України Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Юрія ПЕТРОЧЕНКА з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань державної безпеки з питань державної безпеки у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. Ю.ПЕТРОЧЕНКА було призначено на посаду заступника секретаря РНБО з питань державної безпеки у жовтні 2005 р.

 

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