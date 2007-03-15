Ющенко звільнив заступника секретаря РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Юрія ПЕТРОЧЕНКА з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань державної безпеки з питань державної безпеки у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. Ю.ПЕТРОЧЕНКА було призначено на посаду заступника секретаря РНБО з питань державної безпеки у жовтні 2005 р.