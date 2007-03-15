Верховна Рада провалила вибори членів Вищої ради юстиції

У Верховній Раді України не відбулися вибори членів Вищої ради юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні ВР голова лічильної комісії парламенту Ярослав СУХИЙ.

За його словами, одержали бюлетені і взяли участь у голосуванні 207 народних депутатів.

Таким чином, зазначив голова Лічильної комісії, вибори вважаються такими, що не відбулися.

Як відомо для того, щоб кандидатура була підтримана, необхідно 226 голосів народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, на голосування пропонувалися 4 кандидатури на посаду членів Вищої ради юстиції – Валерія БОНДИКА, Володимира ЗАВАЛЬНЮКА, Володимира КОЛІСНИЧЕНКА та Анжеліки ЛАБУНСЬКОЇ.

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ звернувся до лідерів фракцій парламенту, щоб вони проаналізували ситуацію і зробили висновок із цього голосування.