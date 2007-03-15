Тимошенко і Балога захопилися бюрократією

Сьогодні, 15 березня, голова Ради партії “Народний Союз Наша Україна” Віктор БАЛОГА та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО підписали третю спільну Директиву про спільні дії.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, у документі, зокрема, йдеться про необхідність ухвалення заяв місцевих партійних осередків та фракцій “Нашої України” і БЮТ на підтримку спільної заяви об`єднаної опозиції, в якій було висунуто 17 вимог до антикризової коаліції.

В Директиві йде мова і про необхідність проведення зустрічей депутатів місцевих рад від «Нашої України» та БЮТ з людьми та про виступи депутатів у місцевих ЗМІ задля того, аби роз’яснити дії та наміри єдиної опозиції.

Під час підписання лідери обговорили низку організаційних заходів щодо виконання 17 вимог об’єднаної опозиції.

Раніше В.БАЛОГОЮ та Ю.ТИМОШЕНКО було підписано дві Директиви - Угоду про об’єднану опозицію та Угоду між керівниками регіональних партійних осередків та фракції блоку “Наша Україна” і БЮТ.