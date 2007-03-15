Ющенко у Данії вчиться, як запрягати вітер

Україна і Данія зацікавлені у впровадженні альтернативних джерел енергії на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО журналістам сьогодні в данському місті Орхус в ході офіційного візиту до Данії.

Він підкреслив, що Україна зацікавлена в співпраці з Данією в енергетичній сфері.

В.ЮЩЕНКО розповів, що щойно відвідав науково-дослідницький та випробувальний центр компанії «Вестас енд Системс», на якому виробляються вітряні турбіни. Він розповів, що данські експерти провели дослідження і стверджують, що у нашої держави є гарні перспективи використання вітряних електростанцій. Зокрема, на вищезазначеному підприємств зацікавлені в розбудові аналогічного виробництва вітряних турбін на території України.

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, Україну цікавить досвід Данії в галузі сільського господарства. Він пообіцяв вивчити досвід цієї країни щодо державної підтримки сільського господарства. В.ЮЩЕНКО зауважив, що територія Данії за площею в дев’ять разів менша, ніж Україна, а виробляє 10 млн. тонн зерна. «Це одна з провідних економік Європи», - констатував В.ЮЩЕНКО.

Також, за словами Президента, для України є унікальним данський досвід проведення адміністративної реформи. Він зауважив, що 60% бюджету країни залишається в регіонах – «це прямий наслідок успішної адміністративної реформи. Я також буде це вивчати, нам потрібен такий досвід», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, він окреслив сферу інших галузей, у яких держави можуть мати обопільний інтерес.

Глава Української держави зазначив, що необхідно розробити розклад зустрічей між представниками центральної і регіональної влади двох країн.