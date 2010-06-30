Янукович дав ключові вказівки щодо кадрової політики

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав низку доручень за підсумками розгляду на засіданні Ради регіонів 24 червня питання «Про стан державної кадрової політики і стратегію її розвитку на 2011-2020 роки».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, прем’єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ доручено до 20 серпня забезпечити доопрацювання законопроектів і нормативних актів, винесених на обговорення Ради регіонів, і подати їх в установленому порядку на розгляд Кабінету міністрів і Верховної Ради.

“З метою впорядкування та спрощення процедури погодження заступників голів райдержадміністрацій керівник уряду має вже до 1 серпня підготувати та затвердити новий порядок їх призначення та звільнення”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Для виключення дублювання функцій, створення чіткої схеми підпорядкування й відповідальності органів державної влади прем’єр-міністрові також доручено до 1 вересня здійснити моніторинг функцій, діяльності, штатної чисельності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. За результатами зазначеного моніторингу має бути проведена оптимізація вивчених структур.

Президент також доручив голові уряду до 1 вересня підготувати на наступне засідання Ради регіонів звіт Кабінету міністрів про проведену роботу з питань кадрової політики в сфері державного управління.

Відповідно до доручень В.ЯНУКОВИЧА, глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ, начальник Головного управління державної служби Тимофій МОТРЕНКО, голова Ради Міністрів Криму, голови обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій мають до 2 липня надати пропозиції щодо розроблення державної програми формування президентського кадрового резерву з метою підготовки державних службовців вищої кваліфікації.

До 15 серпня зазначені посадовці повинні запровадити проходження стажування керівників структурних підрозділів обласних і голів райдержадміністрацій в Адміністрації Президента України та в Секретаріаті Кабінету міністрів.

Крім того, Президент дав низку доручень відповідним посадовим особам щодо запровадження до 1 серпня щомісячного звітування місцевих держадміністрацій перед урядом про призначення і звільнення з посад керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

Щокварталу Президент України очікує від А.ТОЛСТОУХОВА і Т.МОТРЕНКА інформаційно-аналітичної довідки про стан кадрової роботи в місцевих держадміністраціях, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади.

Керівнику Головдержслужби, окрім того, доручено постійно надавати організаційно-методичну допомогу центральним і місцевим органам державної влади і місцевого самоврядування із впорядкування нормативно-правової бази щодо проходження державної служби, уніфікації кадрових документів і форм звітності. Йдеться також про оперативне забезпечення відповідних служб рекомендаціями і роз`ясненнями.