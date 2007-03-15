МЗС Росії дорікає СБУ за ”вдалі” пасажі на адресу Лужкова

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації вважають, що Служба безпеки України все частіше намагається публічно втручатися в прерогативи структур, відповідальних за зовнішньополітичні зв`язки.

Про це йдеться в коментарі Департаменту і друку МЗС РФ, розміщеному на офіційному сайті МЗС РФ, у зв`язку із заявами прес-секретаря голови Служби безпеки України щодо висловлювань мера Москви Юрія ЛУЖКОВА.

"В Москві з щирим подивом ознайомилися із заявами прес-секретаря голови Служби безпеки України на брифінгу, що відбувся в Києві 14 березня щодо висловів мера Москви Ю.ЛУЖКОВА 21 лютого в Севастополі", - йдеться в коментарі.

В документі наголошується, що Ю.ЛУЖКОВУ Службою безпеки України "(після тритижневого, під лупою, мабуть, вивчення стенограм, що є у СБУ) інкримінуються якісь висловлювання, які нібито мають деструктивний характер і перешкоджають, мовляв, реалізації українськими властями своєї зовнішньополітичної лінії".

На думку російського зовнішньополітичного відомства, "особливо "вдався" прес-службі СБУ "пасаж", що "заяви Лужкова"... суперечать статті 1 Конституції України", що з ним збираються провести профілактичну бесіду і що меру Москви загрожує адміністративна відповідальність".

"Насправді Ю.ЛУЖКОВ під час перебування в Севастополі в своїх виступах не говорив нічого, що можна було б оцінити як неповагу до українського народу і української держави і вже тим більше як втручання у внутрішні справи України", - підкреслюють в МЗС РФ.

Більше того, в Москві переконані, що діяльність Лужкова як керівника одного з регіонів Російської Федерації незмінно направлена саме на розвиток і зміцнення відносин дружби, плідної співпраці і добросусідства між Росією і Україною.

"Користуючись випадком, хотіли б з жалем звернути увагу, що останнім часом спеціальні служби України все частіше намагаються публічно втручатися в прерогативи компетентних структур, відповідальних за реалізацію зовнішньополітичних зв`язків", - підкреслюється в документі.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, що СБУ вважає такими, що суперечать Конституції України заяви мера Москви Юрія ЛУЖКОВА в Севастополі.

«СБУ ретельно вивчила заяви Юрія ЛУЖКОВА під час візиту до Севастополя і дійшла висновку, що заяви ЛУЖКОВА як офіційного представника влади іншої країни щодо заохочення дій до перешкоджання співпраці України з євроатлантичними структурами суперечать ст. 1 Конституції України, якою визначається суверенне право країни самостійно вирішувати свої внутрішні й зовнішні питання без втручання в них іноземних держав», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

22 лютого Міністерство закордонних справ України заявило, що українська сторона розцінює вислови Ю.ЛУЖКОВА в Севастополі як крок, направлений на нагнітання напруженості в суспільстві, підрив добросусідських відносин і стратегічного партнерства між Україною і Росією. У коментарі МЗС нагадувалося, що 21 лютого в Севастополі мер Москви дозволив собі публічно поставити під сумнів статус Кримського півострова у складі України.

Особливу стурбованість в МЗС викликали також публічні заклики Ю.ЛУЖКОВА до громадян України брати участь в масових акціях, що мають політичний характер, що є прямим втручанням у внутрішні справи іноземної держави. МЗС України висловило надію, що такі дії згаданого посадовця одержать відповідну оцінку з боку російських властей, про що буде поінформована українська сторона.

23 лютого в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що реакція України на висловлювання Ю.ЛУЖКОВА під час перебування в Севастополі буде жорсткою.