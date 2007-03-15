Богатирьова натякає, що покірне теля дві матки ссе

Офіційна позиція України щодо розміщення в країнах Східної Європи американських систем протиракетної оборони має виходити з національних інтересів держави, а також бути виваженою і толерантною, переконана голова фракції Партії регіонів, координатор антикризової коаліції Раїса БОГАТИРЬОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Р.БОГАТИРЬОВОЇ, за її словами, «ми повинні чітко зрозуміти, що не маємо ніякого права та можливостей втручатися у з’ясування відносин між США та Росією”. Тим більше, додала Р.БОГАТИРЬОВА, що обидві ці країни є ключовими стратегічними партнерами України.

“Мусимо відверто зізнатися, що наразі ми також не маємо достатньо можливостей та ресурсів, аби однозначно пристати до думки тієї чи іншої сторони”, - сказала координатор коаліції. Водночас, за її словами, в цьому питанні Україна має, в першу чергу, дбати про власні національні інтереси – “для того, аби держава в черговий раз не стала полем бою між двома гігантами”.

Що ж стосується позиції Президента по ПРО, то, на думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, вона має бути не лише його власною, але й відображати інтереси всієї держави. “І тут дуже важливо прислухатися до думки українського народу”, відзначила лідер фракції Партії регіонів.

Р.БОГАТИРЬОВА також зауважила, що з країн «старої Європи» розміщення американських систем ПРО офіційно підтримала поки що тільки одна країна.

«Маємо зважати на те, що з країн так званої «старої» Європи це підтримала тільки Велика Британія, - підкреслила вона. - І це для нас має бути знаком - не слід робити поспішних висновків в такому чутливому для сучасної геополітики питанні”.

„З іншого боку, ми маємо дві радіолокаційні станції в Мукачевому і Севастополі, доля яких не може не вплинути на випрацювання стратегій позиціонування України в сучасному світі, де набирає обертів дискусія про продовження гонки озброєнь”, - зазначила координатор більшості. На її думку, рішення має бути ухвалене обов’язково тільки владним консенсусом. “І, можливо, не варто сьогодні робити будь-які конкретні заяви чи пропозиції, поки Україна не визначиться із новою концепцією оборонної доктрини. Нам важливо було почути в Києві від представників США, що намірів про розміщення на території України систем ПРО або їх елементів немає”, - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

На думку народного депутата, в будь-якому випадку принциповим є те, що “ми надто глибоко інтегровані в систему глобальної безпеки, щоб ухвалити поспішне і не виважене рішення”.