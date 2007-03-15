Тимошенко знає, де знайти 15 мільярдів

Фракція Блоку Юлії Тимошенко пропонує з 1 квітня збільшити розмір прожиткового мінімуму до 534, а розмір мінімальної заробітної плати – до 440.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час вечірнього пленарного засідання заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, представляючи проект закону про внесення змін до закону про держбюджет України на 2007 рік, розроблений представниками фракцій.

Вона наголосила, що прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 квітня пропонується встановити на рівні 534 грн., а з 1 жовтня – 550 грн.

При цьому, за її словами, прожитковий мінімум для дітей до 6 років має становити з 1 квітня 471 грн., з 1 жовтня – 486 грн., для дітей від 6 до 18 років з 1 квітня – 605 грн., з 1 жовтня – 624 грн.

Крім того, за її словами, для працездатних осіб пропонується встановити прожитковий мінімум з 1 квітня 569 грн., з 1 жовтня – 587 грн., для непрацездатних осіб – з 1 квітня 412 грн., з 1 жовтня – 425 грн.

При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, розмір мінімальної заробітної плати з 1 квітня має становити 440 грн., з 1 жовтня – 480 грн.

Вона також наголосила, що проектом закону, внесеним БЮТ, для збільшення соціальних видатків не потрібно збільшувати дефіцит держбюджету. При цьому вона нагадала, що урядовим законопроектом пропонується збільшити дефіцит до 3,1% ВВП.

«Це не допустимо для країни. Це призведе до дестабілізації всієї фінансової системи», - сказала вона.

Лідер БЮТ також зазначила, що законопроектом запропоновані джерела, за рахунок яких будуть збільшені розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Вона наголосила, що загальна сума таких джерел становить 15 млрд. 551 млн. грн.