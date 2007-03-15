Луценко хоче знати, чи є він громадянином Ізраїлю

Колишній міністр внутрішніх справ України, лідер Громадянського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО просить посольство Ізраїлю надати офіційну інформацію щодо наявності в нього громадянства цієї країни.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив його адвокат Юрій БЕРЬГЕЛЬСОН.

«Юрій Віталійович (ЛУЦЕНКО) сьогодні звернувся в консульство Ізраїлю для того, щоб одержати офіційну інформацію чи є він громадянином Ізраїлю», - сказав Ю.БЕРЬГЕЛЬСОН.

Він зазначив, що подібні звинувачення на адресу Ю.ЛУЦЕНКО виникають не вперше.

«Та історія закінчилася офіційною заявою міністра внутрішніх справ Ізраїлю про те, що Ю.ЛУЦЕНКО не є громадянином Ізраїлю і той паспорт є фальшивим», - сказав адвокат.

Ю.БЕРЬГЕЛЬСОН підкреслив, що підтвердженням безпідставності звинувачень заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА є те, що двоє з трьох посадовців, яким нібито ГПУ направила запити в Ізраїль не займали свої пости на той час.

За його словами, також законодавство Ізраїлю свідчить про те, що будь-яка інформація про своїх громадян видається виключно на підставі рішення суду, а ГПУ стверджує, що ця інформація була одержана просто за запитом.

«Заяви ГПУ є необ`єктивними, недостовірними і не професійними», - переконаний адвокат.

Ю.БЕРЬГЕЛЬСОН також повідомив, що рекомендує Ю.ЛУЦЕНКОВІ звернутися до суду, щоб ГПУ спростувала цю інформацію.

В свою чергу присутній на прес-конференції екс-начальник Національного центрального бюро Інтерполу Кирило КУЛИКОВ зазначив, що офіційну інформацію від правоохоронних органів Ізраїлю одержати досить складно і це потребує багато часу.

«За весь час роботи (в Інтерполі) інформація про їхніх громадян не надходила», - повідомив він.

Як відомо, заступник генерального прокурора Р.КУЗЬМІН заявив, що ГПУ має в своєму розпорядженні дані, що Ю.ЛУЦЕНКО має громадянство Ізраїлю.