Луценко хоче знати, чи є він громадянином Ізраїлю
Екс-міністр звернувся в посольство
Колишній міністр внутрішніх справ України, лідер Громадянського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО просить посольство Ізраїлю надати офіційну інформацію щодо наявності в нього громадянства цієї країни.
Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив його адвокат Юрій БЕРЬГЕЛЬСОН.
«Юрій Віталійович (ЛУЦЕНКО) сьогодні звернувся в консульство Ізраїлю для того, щоб одержати офіційну інформацію чи є він громадянином Ізраїлю», - сказав Ю.БЕРЬГЕЛЬСОН.
Він зазначив, що подібні звинувачення на адресу Ю.ЛУЦЕНКО виникають не вперше.
«Та історія закінчилася офіційною заявою міністра внутрішніх справ Ізраїлю про те, що Ю.ЛУЦЕНКО не є громадянином Ізраїлю і той паспорт є фальшивим», - сказав адвокат.
Ю.БЕРЬГЕЛЬСОН підкреслив, що підтвердженням безпідставності звинувачень заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА є те, що двоє з трьох посадовців, яким нібито ГПУ направила запити в Ізраїль не займали свої пости на той час.
За його словами, також законодавство Ізраїлю свідчить про те, що будь-яка інформація про своїх громадян видається виключно на підставі рішення суду, а ГПУ стверджує, що ця інформація була одержана просто за запитом.
«Заяви ГПУ є необ`єктивними, недостовірними і не професійними», - переконаний адвокат.
Ю.БЕРЬГЕЛЬСОН також повідомив, що рекомендує Ю.ЛУЦЕНКОВІ звернутися до суду, щоб ГПУ спростувала цю інформацію.
В свою чергу присутній на прес-конференції екс-начальник Національного центрального бюро Інтерполу Кирило КУЛИКОВ зазначив, що офіційну інформацію від правоохоронних органів Ізраїлю одержати досить складно і це потребує багато часу.
«За весь час роботи (в Інтерполі) інформація про їхніх громадян не надходила», - повідомив він.
Як відомо, заступник генерального прокурора Р.КУЗЬМІН заявив, що ГПУ має в своєму розпорядженні дані, що Ю.ЛУЦЕНКО має громадянство Ізраїлю.