Богатирьова відхрестилася від Кремля, але грішить на іншу частину планети

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партія регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що Кремль не має відношення до того, що кандидатура Володимира ОГРИЗКА не була підтримана на посаду міністра закордонних справ України.

Як повідомляє прес-служба Партію регіонів, зокрема, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, «що стосується Кремля, такої інформації немає, і підстав так вважати немає». «А ось з боку іншої частини планети, можливо, тиск і відбувався», - сказала вона. Таке припущення Р.БОГАТИРЬОВА пояснила тим, що під час зустрічі В.ОГРИЗКА з народними депутатами від Партії регіонів «він чітко дав зрозуміти, якими установками користується».

«Тому я б хотіла, щоб ми зараз не шукали зовнішніх ворогів або впливових гравців геополітичних щодо позиції усередині країни, а визначилися самі», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА. Вона також зазначила, що в В.ОГРИЗКА до 20 березня є ще час провести зустрічі з фракціями, щоб у вівторок, 20 березня, в Україні з`явився новий міністр закордонних справ.