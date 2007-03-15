Катеринчук у Харкові програв Кернесу

Дзержинський районний суд м. Харкова ухвалив попереднє рішення заборонити монтаж сцени і встановлювати відповідне світлове та звукове обладнання для проведення масової акції громадянського руху «Народна самооборона», яка запланована на п’ятницю, 16 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення суду зачитав на майдані Свободи секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС.

На підставі цієї ухвали суду Г.КЕРНЕС попросив всіх присутніх піти з майдану і звернувся до міліції з вимогою забезпечити вивезення обладнання для встановлення сцени.

«Прошу виконати ухвалу суду, щоб тут ніщо не монтувалося», - сказав він.

Керівник загону міліції Валерій ЛЮТИЙ дав доручення встановити власника вантажівок та обладнання для забезпечення подальшої роботи судових виконавців.

У цей час міліція встановила щільний кордон навколо місця подій.

На запитання журналістів, коли суд розгляне по суті позов Харківського міськвиконкому з проханням про заборону мітингу «Народної самооборони», судові виконавці не відповіли.

Харків’яни, які є свідками подій, критикують дії міської влади, викрикують «Ганьба!» і закликають учасників захистити організаторів мітингу і право на проведення мирних акцій.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Дзержинський суд Харкова своїм рішенням призупинив дії, пов’язані з підготовкою до мітингу «Народної самооборони», а також рекламу акції в пресі, включаючи повідомлення з гучномовців на вулицях міста.

Після цього два народні депутати вирішили від свого імені організувати зустріч з виборцями на тому ж місці 16 березня. Як повідомив один з них - народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК, - відповідна телеграма від народних депутатів була надіслана до Харківської міськради.

Однак, коли сьогодні на майдан Свободи привезли обладнання для монтування сцени і прибув сам М.КАТЕРИНЧУК, з’явився секретар Харківської міськради Г.КЕРНЕС, який висловив протест проти проведення зустрічі з виборцями.