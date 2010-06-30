Герман відправить бодігарда Януковича до журналіста, якого він "заламав"?

Найближчим часом будуть представлені результати розслідування інциденту між журналістом телеканалу СТБ та охороною Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН на прес-конференції у Києві.

Вона пообіцяла, що сьогодні ще раз поцікавиться у начальника охорони Президента висновками розслідування інциденту. «Я запевняю вас, що ми це так не пропустимо», - сказала вона.

Г.ГЕРМАН нагадала, що одного з охоронців було відсторонено від виконання службових обов’язків, але вона особисто вважає, що цього замало. «Повинні бути більш жорсткі висновки, і я вважаю, що він перевищив свої повноваження, хоча він вважав, що з тією інформацією, яку вони мали в той день – дуже тривожною інформацією – він діяв відповідно до своїх інструкцій», - сказала Г.ГЕРМАН, додавши, що їй тяжко бути суддею до завершення розслідування.

Щодо вибачень з боку Адміністрації Президента Г.ГЕРМАН нагадала, що у день, коли стався інцидент, начальник УДО приніс публічні вибачення через ЗМІ. «Я вважаю, якщо потрібно, щоб він особисто зустрівся з журналістом і приніс вибачення, ми це зробимо, і в цьому немає жодних проблем», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона підкреслила, що журналісти повинні мати право працювати вільно, але є певні правила і певні інструкції, є особа, яку охороняють, і журналісти теж повинні зважати на вимоги охорони Президента. «Так є у всіх країнах, так є і в Сполучених Штатах, Франції, Німеччині», - зауважила вона.

Крім того, Г.ГЕРМАН висловила жаль, що з невідомих причин журналістка телеканалу СТБ Ольга ЧЕРВАКОВА відмовилась від участі у роботі Громадської гуманітарної ради, хоча попередньо погоджувалась працювати там. На думку Г.ГЕРМАН, канал СТБ, журналісти якого постійно потрапляють у конфліктні ситуації, повинен був би мати свого представника у Гуманітарній раді. «Якби ваша журналістка приходила, вона б могла відкрито, публічно Президенту все це сказати», - зауважила Г.ГЕРМАН і додала, що в Адміністрації Президента сподіваються, що О.ЧЕРВАКОВА змінить свою точку зору і долучиться до роботи Гуманітарної ради або канал СТБ, можливо, делегує іншого представника.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня охорона Президента Віктора ЯНУКОВИЧА перешкоджала журналісту СТБ Сергію АНДРУШКУ вести репортаж з виставки “Агро-2010”, в якій брав участь глава держави. Співробітники Управління держохорони повалили журналіста на підлогу, коли він намагався пройти за Президентом, який оглядав експозицію виставки «Агро-2010» після проведеного ним короткого брифінгу.

Пізніше того дня Управління державної охорони вибачилося перед журналістом "за невиправдане застосування сили правоохоронцями".

16 червня прес-служба Президента повідомила, що представника правоохоронних органів, котрий 15 червня був учасником конфлікту з С.АНДРУШКОМ, відсторонено від виконання службових обов’язків на час проведення розслідування.