Азаров переконаний, що Президент не накладе вето

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не накладе вето на закон про внесення змін до держбюджету на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Верховної Ради після заклику лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО до Президента накласти вето на урядовий законопроект.

М.АЗАРОВ сказав, що не розуміє логіки Ю.ТИМОШЕНКО. За його словами, вона готова підтримати законопроект Президента України В.ЮЩЕНКА, а урядовий законопроект «практично нічим не відрізняється від президентського».

М.АЗАРОВ зазначив, що накладення вето і не набуття чинності урядового законопроекту призведе до того, що з 1 квітня не будуть підвищені пенсії і зарплати. «Це чистісінької води провокація проти народу України», - сказав М.АЗАРОВ. Він додав, що «я глибоко переконаний, що Президент на таку провокацію не піде, і бюджет буде підписаний і набуде чинності, а з 1 квітня люди одержать підвищену заробітну плату і пенсії».