Юлія Тимошенко проситиме Ющенка ветувати сьогоднішні зміни до держбюджету

Фракція БЮТ звертатиметься до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням ветувати урядовий закон щодо внесення змін до держбюджету на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час вечірнього пленарного засідання парламенту заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що урядовим законопроектом не передбачається підвищення доходів українських громадян. «Людей не потрібно вводити в оману і кидати їм кістки, які людям нічого реального у збільшенні їх доходів не принесуть», - сказала лідер БЮТ.

Вона підкреслила, що БЮТ закликає підтримати або президентський проект закону, або законопроект, розроблений представниками її фракції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, урядовий законопроект містить ряд недоліків. Зокрема, у цьому законопроекті приховані справжні інфляційні процеси. Крім того, за словами лідера БЮТ, ріст заробітної плати і прожиткового мінімуму значно менший, ніж реальна інфляція в країні.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що законопроектом Кабміну передбачається збільшити дефіцит держбюджету. «Нема необхідності цього робити, а потрібно виймати приховані доходи бюджету, які сьогодні перетворилися на «общак», - сказала лідер БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік», внесений Кабінетом міністрів.