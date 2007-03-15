ВР підтримала урядовий законопроект зі збільшення соціальних виплат

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік», внесений Кабінетом міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 248 із 430 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Майже у повному складі за даний закон голосували фракції Партії регіонів, КПУ та СПУ, а також п’ятеро народних депутатів із фракції БЮТ, один - з «Нашої України» та шестеро позафракційних.

У той же час Верховна Рада не підтримала законопроект з аналогічною назвою, внесений Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. За цей проект закону проголосувало 199 (при необхідних 226 – УНІАН) із 443 народних депутатів, зареєстрованих у залі. «За» даний проголосували фракції БЮТ і "Наша Україна" і два народних депутата із фракції Партії регіонів.

Верховна Рада також не підтримала законопроект з аналогічною назвою, внесений народним депутатом Миколою СИВУЛЬСЬКИМ. «За» даний законопроект проголосувало лише 195 із 443 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Ухваленим законом про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2007 рік встановлено доходи держбюджету України на 2007 рік у сумі 152,5 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду держбюджету - 120,679 млрд. грн. і доходи спецфонду - 31,8 млрд. грн. Затверджено витрати держбюджету на 2007 рік у сумі 169,4 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду - 137,578 млрд. грн., витрати спецфонду - 31,84 млрд. грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету на 2007 рік встановлено у сумі 18,7 млрд. грн., зокрема граничний розмір дефіциту загального фонду держбюджету – 17,397 млрд. грн.

Крім того, передбачається підвищення мінімальної зарплати з 1 квітня до 420 грн. на місяць, з 1 липня - до 440 грн., з 1 жовтня - до 460 грн.