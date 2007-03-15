Микола Левченко мав бесіду в СБУ і ставиться до цього ”з гумором”

Секретар Донецької міськради Микола ЛЕВЧЕНКО підтверджує, що мав бесіду в обласному управлінні Служби безпеки України й заявляє, що ставиться до цього "з гумором".

Про це він повідомив сьогодні в Донецьку кореспонденту УНІАН.

"Я ставлюся до цього з гумором", - сказав М.ЛЕВЧЕНКО.

За його словами, днями йому зателефонували з Управління СБУ й запросили на бесіду з приводу звернення депутатів Донецької міськради до депутатів Тернополя та Львова.

"Все вони зробили законно, культурно. Спочатку зателефонували, ми домовилися про взаємно зручний час, потім повістку прислали. Тобто, в мене немає ніяких претензій, все було культурно, ввічливо", – зазначив М.ЛЕВЧЕНКО. При цьому він уточнив, що в СБУ його викликали "з цього питання один раз".

"Але мені також ставили питання, які ніяк не пов`язані з цим зверненням. Наприклад, уточнювалися мої відносини з МИТРОФАНОВИМ (Олексій МИТРОФАНОВ, депутат Держдуми Росії, один із лідерів Ліберально-демократичної партії Росії. М.ЛЕВЧЕНКО називає його своїм другом – УНІАН) та іншими депутатами Державної думи Росії", - уточнив М.ЛЕВЧЕНКО.

Він вважає, що "тут просто причинно-наслідковий зв`язок недостатньо вагомий для того, щоб давати якісь коментарі або оцінки". "Тобто, як методи боротьби з тим, що я говорю правду, обираються образи, погрози, кефіром облили, в тому числі й різні безглузді листи в СБУ, прокуратуру. Доводиться приходити", - констатував М.ЛЕВЧЕНКО.

Секретар міськради акцентував, що він "хлопців також може зрозуміти й у прокуратурі, й у СБУ". "Думаєте, їм цікаво цим займатися? Просто вони зобов`язані на кожну заяву реагувати, опитувати мене. Ставилися безглузді запитання, я намагався якось на них відповісти, щоб це хоч більш-менш тверезо виглядало", - повідомив М.ЛЕВЧЕНКО.

Він підкреслив, що "в жодному випадку" не розцінює виклик до СБУ як спосіб тиску. "Це в жодному випадку не спосіб тиску з боку СБУ або прокуратури", - зазначив М.ЛЕВЧЕНКО. Але одночасно роз`яснив, що вважає "це способом тиску з боку войовничих сепаратистів".

"Я вже говорив, від слова "sepaper" із французької "розділяти", які розділяють Україну на росіян і українців. Які не дають можливості висловлюватися таким, як я, образами, кефіром, заявами в СБУ, погрозами. Або 10 тисяч доларів тому, хто примусить мене переконатися в зворотному...", - продовжив секретар міськради.

Він ще раз підкреслив, що заяви до СБУ з боку його опонентів – "це система всіх цих методів, якими вони користуються, просто в них немає аргументів".

"Я це коментую так: у них відсутні аргументи, у них відсутня логіка, й вони вимушені ображати, вимушені погрожувати. Є такий вираз у О`Генрі: "Коли в мене закінчуються аргументи, я прискіпуюся до манер". Ось це приблизно те ж саме", – зауважив М.ЛЕВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, секретар Донецької міськради М.ЛЕВЧЕНКО висловив думку про другорядну роль української мови в Україні. Він, зокрема, заявив, що українська мова є тільки мовою ”фольклору й анекдотів”, непридатною для науки та інших сфер сучасного життя, й що в майбутньому в Україні буде одна державна мова – російська.

М.ЛЕВЧЕНКО також виступив автором тексту звернення депутатів міськради до депутатів Тернополя та Львова, в якому, зокрема, заявляється, що "російський народ врятував світ від фашизму", а Західна Україна стала "оплотом гітлерівських посібників із ОУН-УПА".