Чому БЮТ і Наша Україна підуть на вибори окремо

У разі оголошення дострокових парламентських виборів Блок Юлії Тимошенко і «Наша Україна» підуть на вибори окремо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це лідер блок Юлія ТИМОШЕНКО заявила учора ввечері у програмі «Подробиці з перших вуст» на телеканалі “Інтер”.

«Тому, що ми різні політичні сили, і тому, що по деяким питанням ми сповідуємо різні бачення», - пояснила вона свою позицію.

«Ми будемо іти на дострокові вибори окремими політичними силами, але без системи поборювання і без будь-яких протистоянь», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила впевненість у перемозі опозиційних сил на дострокових парламентських виборах. «Ми не просто переможемо, а ми зробимо висновки», - пообіцяла вона.

«Я особисто як політик зможу продовжити ту систему очищення від корупції, від тіньових усіх закулісних справ. І я зроблю це, тому що я бачу, що сьогодні це конче необхідно країні», - також зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, лідер БЮТ висловила переконання, що у майбутньому парламенті не буде Соціалістичної партії України. «Я вам твердо скажу, що значна частина людей, які голосували за Соціалістичну партію, коли МОРОЗ заявляв, що у нього з бандою ЯНУКОВИЧА не буде нічого спільного, суттєва частина не проголосує», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, «комуністи, які говорили, що вони відрізняються від ЯНУКОВИЧА тим, що у їхньому складі немає жодного олігарха, і що вони служать людям – вони сьогодні стали на служіння олігархам», - сказала лідер БЮТ.