Литвин: закон про місцеві вибори має стати більш цивілізованим

При підготовці до другого читання проект закону «Про внесення змін до закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» має стати «більш цивілізованим і збалансованим».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що необхідно «докласти всіх зусиль, щоб цей закон був цивілізованим і таким, що відповідав би потребам і запитам суспільства.

В.ЛИТВИН не виключає, що при підготовці до другого читання із законопроекту буде вилучена норма щодо заборони на самовисунення на посади мерів міст. В той же час В.ЛИТВИН зазначив, що дане питання не є однозначним, оскільки самовисуванці мери «починають почергово вступати в ту чи іншу партію». Він додав, що вони перетворюються «у політичних коньюнктурників».

В.ЛИТВИН також зазначив, що суперечливою є норма і щодо заборони брати участь у виборах до місцевих органів самоврядування іменних блоків. Він зазначив, що мав би бути зацікавленим, щоб такі блоки були. В той же час додав, що під час обговорення йшлося про те, що існування блоків не сприяють політичній структуризації українського суспільства. «Тому виставляти своє особисте на перший план я не можу і не буду цього робити», - сказав В.ЛИТВИН і додав, що розуміє всю вразливість блоків на виборах, оскільки «головну критику, головний удар зосереджено на прізвище (йдеться про лідера блоку – УНІАН)».

В.ЛИТВИН наголосив, що «ніхто не в захопленні від цього закону». «А це означає, що ми повинні припинити цю політичну смиканину і зробити більш цивілізованим і збалансованим даний законопроект», - підкреслив В.ЛИТВИН.