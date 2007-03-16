Аваков попереджає, що у Харкові може пролитися кров
Губернатор спробує не допустити побоїща
Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає, що над Україною нависла загроза демократії.
Таку думку губернатор висловив, коментуючи кореспонденту УНІАН події 15 березня на харківському майдані Свободи та заборону суду проводити у п’ятницю мирні акції на цій площі.
«Сьогодні на майдані Свободи у Харкові відбувається реставрація справді фашистських принципів», - заявив А.АВАКОВ.
За його словами, «на цьому майдані у 2004 році з одного боку була сцена, на якій виступав Олександр МОРОЗ, на другому боці - сцена, де вистав Євген КУШНАРЬОВ, з третього – розміщувалася сцена, на якій стояли «помаранчеві». Тут було три наметових містечка. Тут ніколи не було обмежень свободи висловлювань. А сьогодні ми бачимо абсолютно безпрецедентний крок, коли нова міська влада, новий міський фюрер намагаються утвердити новий порядок – що на майдані Свободи не можна говорити вільно, не можна зустрічатися з тими, з ким хочеш, і буде визначати міська рада, з ким можна, а з ким не можна спілкуватися».
«Це попрання фундаментальних конституційних прав і демократичних принципів. Це приводить країну до фашизму і диктатури. З цим не можна погоджуватися», - заявив А.АВАКОВ.
«Я бачу, - сказав він, - що сьогодні на майдані є провокація. Я бачу, що у спалаху гніву один дасть другому по голові, і може пролитися кров. Я цього не хочу. Але, з іншого боку, як громадянин, я не можу змиритися з тим, що відбувається».
За словами А.АВАКОВА, сьогодні він як посадова особа спробує попередити це чергове побоїще.
Як повідомляв УНІАН, Дзержинський райсуд Харкова заборонив громадській організації «Народна самооборона» проводити мітинг 16 березня на майдані Свободи у Харкові. Протягом дня у четвер на площі тривало гостре протистояння між представниками влади, судовими виконавцями та організаторами мітингу, у якому брали участь керівники міста, велика група депутатів від фракції Партії регіонів, що прибула до Харкова літаком з Києва, та народні депутати від фракції НСНУ Микола КАТЕРИНЧУК і Давид ЖВАНІЯ.
Сьогодні, 16 березня, лідер Харківської обласної організації “Наша Україна” Ярослав ЮЩЕНКО повідомив, що міська влада дозволила провести мітинг громадянського руху “Народна самооборона” на площі Рози Люксембург.