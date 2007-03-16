Партія регіонів почала готуватися до дострокових виборів

Керівникам обласних організацій Партії регіонів рекомендовано відновити роботу партійних виборчих штабів в областях. Про це повідомило "Острову" джерело в партії.

Рекомендація відновити хоча б частково роботу виборчих структур партії була дана на зустрічі регіональних партійних функціонерів з керівництвом ПР.

Як відзначило джерело, така рекомендація не є початком виборчої кампанії партії, але покликана мобілізувати партійний ресурс на випадок позачергових парламентських виборів.