Партія регіонів почала готуватися до дострокових виборів
11:38, 16 березня 2007Політика
1273
Відновлюється робота штабів
Керівникам обласних організацій Партії регіонів рекомендовано відновити роботу партійних виборчих штабів в областях. Про це повідомило "Острову" джерело в партії.
Рекомендація відновити хоча б частково роботу виборчих структур партії була дана на зустрічі регіональних партійних функціонерів з керівництвом ПР.
Як відзначило джерело, така рекомендація не є початком виборчої кампанії партії, але покликана мобілізувати партійний ресурс на випадок позачергових парламентських виборів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter