Партія регіонів почала готуватися до дострокових виборів

11:38, 16 березня 2007
Політика
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Відновлюється робота штабів

Керівникам обласних організацій Партії регіонів рекомендовано відновити роботу партійних виборчих штабів в областях. Про це повідомило "Острову" джерело в партії.

Рекомендація відновити хоча б частково роботу виборчих структур партії була дана  на зустрічі регіональних партійних функціонерів з керівництвом ПР.

Як відзначило джерело, така рекомендація не є початком виборчої кампанії партії, але покликана мобілізувати партійний ресурс на випадок позачергових парламентських виборів.

 

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