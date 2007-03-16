Уряд ”криво, косо” виконав три вимоги опозиції

Уряд виконав три з 17 вимог опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила учора ввечері у програмі «Подробиці з перших вуст» на телеканалі “Інтер”.

«Сьогодні вже три пункти з нашої програми хоч якось криво, косо, як завгодно, але уряд виконав, і це є наше досягнення», - констатувала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що у середу, 14 березня, антикризова коаліція прийняла Закон про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (щодо формування та затвердження цін/тарифів). «Це є перемога, бо зараз по всій країні піде наведення порядку по тарифам», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час, вона зауважила, що антикризова коаліція у прийнятому законопроекті не врахувала багатьох пропозицій опозиційних фракції. «Наприклад, ми пропонували, щоб український газ практично по собівартості віддавався сьогодні населенню. Вони цей пункт не врахували», - сказала лідер БЮТ.

«Сьогодні вони під нашим тиском переглянули достроково мінімальні пенсії і заробітні плати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона зауважила, що підвищення відбулося на 30% менше, ніж пропонував БЮТ. «Але ми примусили їх зробити це», - наголосила вона. (УНІАН: 15 березня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік», внесений Кабінетом міністрів. Опозиційні фракції, за винятком декількох депутатів, не голосували за цей закон. Ухваленими змінами передбачається підвищення мінімальної зарплати з 1 квітня до 420 грн. на місяць, з 1 липня - до 440 грн., з 1 жовтня - до 460 грн.).

Відповідаючи на запитання, чи вважає вона нормальними методи української парламентської боротьби, зокрема блокування електрощитової у Верховній Раді, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Якщо б ми не робили того, вони б взагалі не розуміли, що в країні є народ».

Ю.ТИМОШЕНКО також сказала, що завдяки блокуванню парламентської трибуни вдалося захистити українську газотранспортну систему.

Також лідер БЮТ наголосила, що опозиція буде домагатися виконання всіх 17 вимог, які були оголошені у спільній заяві фракцій БЮТ і «Наша Україна».

Як повідомяв УНІАН, 12 березня фракції «Наша Україна» і БЮТ на спільному засіданні, яке проходило у Секретаріаті Президента за участю глави держави Віктора ЮЩЕНКА, ухвалили заяву про спільні дії і 17 вимог до антикризової коаліції.