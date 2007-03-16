Україна та Данія підписали угоду про спрощений порядок оформлення віз

Уряди України та Данії підписали угоду про спрощений порядок оформлення віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

Угода між Кабінетом міністрів та урядом Королівства Данія про спрощений порядок оформлення віз передбачає встановлення безоплатного порядку оформлення віз окремим категоріям громадян України. Укладення угоди дозволить встановити спрощений порядок розгляду клопотань і прийняття рішень про оформлення віз нашим співвітчизникам і сприятиме інтенсифікації розвитку відносин між Україною та Данією.

Підписання документу відбулось під час офіційного візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Королівства Данія.