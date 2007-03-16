Кисельов упевнений, що міністра призначать, але не Огризка

Перший заступник голови фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ прогнозує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО внесе до Верховної Ради нову кандидатуру на посаду міністра закордонних справ України замість Володимира ОГРИЗКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяви представників антикризової коаліції відносно того, що вони готові підтримати будь-яку іншу кандидатуру на посаду глави МЗС, крім В.ОГРИЗКА.

В.КИСЕЛЬОВ висловив сподівання, що питання про призначення міністра закордонних справ буде погоджено у понеділок, 19 березня, під час зустрічі Президента України з прем’єр-міністром, головою ВР і лідерами фракцій.

«Я впевнений, що Президент України, МОРОЗ і ЯНУКОВИЧ знайдуть нормальний цивілізований вихід із цієї ситуації, і міністр буде призначений. Але я не думаю, що це буде ОГРИЗКО», - сказав він.