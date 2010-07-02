Томенко: історія з двома звільненнями в уряді виглядає дивно

Опозиційні депутати голосували за звільнення Володимира СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань, бо він є прихильником ідеї створення союзної держави з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО.

«Наше голосування за відставку віце-прем’єра СЕМИНОЖЕНКА пов’язане з тим, що він є прихильником ідеї (створення) союзної держави з Росією з усіма складовими цієї союзної держави – просування радянських традицій, посилення російської мови», - сказав М.ТОМЕНКО.

Водночас, віце-спікер зауважив, що депутати від коаліції мають детально пояснити, чому голосували за відставку віце-прем’єра.

М.ТОМЕНКО зауважив, що сесійна зала ні перед звільненням колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Віктора БОЙКА, ні перед звільненням віце-прем’єра В.СЕМИНОЖЕНКА не почула жодних пояснень від коаліції та прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

«Тому історія з двома звільненнями виглядає, м’яко кажучи, дивною та непрозорою», - додав віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня віце-прем`єр-міністр В.СЕМИНОЖЕНКО заявив, що уряд розгляне ідею створення союзу України, Росії і Білорусі.

Його висловлювання викликали значний резонанс в українському політикумі.

2 квітня В.СЕМИНОЖЕНКО заявив, що вважає провокаційними дискусії з приводу його висловлювань щодо створення союзу України, Росії та Білорусі.

Сьогодні, 2 липня, Верховна Рада України звільнила В.СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 378 народних депутатів з 431 зареєстрованого у сесійній залі. Звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА підтримали як фракції коаліції, так і опозиції. За звільнення СЕМИНОЖЕНКА проголосували 153 із 172 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 120 із 155 членів фракції БЮТ, 57 із 72 членів фракції НУ-НС, 18 із 20 членів фракції Блоку Литвина, у повному складі фракція КПУ і троє з чотирьох позафракційних депутатів.

Проект постанови про звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА був внесений на розгляд ВР народним депутатом від БЮТ Ольгою БОДНАР.

У пояснювальній записці до постанови зазначається, що призначення В.СЕМИНОЖЕНКА “відбулося з порушенням Регламенту Верховної Ради України, без обговорення в Комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування”.