Тихонов заявляє, що Янукович крав шапки, бо це було круто

Народний депутат, член Партії регіонів Віктор ТИХОНОВ не виключає, що на наступному з’їзді партії порушуватиметься питання про переобрання лідера.

Про це він сказав в інтерв’ю “Газеті по-українськи” № 46 від 16 березня.

“Думаю, це питання підніматиметься, і не тільки щодо лідера”, - сказав він.

За словами депутата, багато масштабних керівників партії пішли працювати в Кабінет Міністрів, і їм важко займатися ще й партійними справами. Проте він зазначив, що сьогодні ще не час їх змінювати. “Про конкретні прізвища зараз не йдеться. І наступників немає”, - додав він.

В.ТИХОНОВ повідомив, що з’їзд партії, швидше за все, буде восени.

На запитання, чи є вже реальна кандидатура на посаду промовця від партії замість покійного Євгена Кушнарьова, В.ТИХОНОВ зазначив, що таку людину шукають. “Це не так легко зробити. Женю ретельно готували. Він і українську мову вивчав з викладачами”, - сказав В.ТИХОНОВ. Він зазначив, що деяким людям вже пропонували цю посаду, але вони відмовились.

Відповідаючи на запитання, яке нещодавно під час блокування електрощитової у ВР поставив опозиції член Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ: “Хто більший бандит: той, хто шапки зривав, чи той, хто 7 мільярдів украв?”(В.КИСЕЛЬОВ мав на увазі Віктора ЯНУКОВИЧА та Юлію ТИМОШЕНКО, уточнює газета), В.ТИХОНОВ зазначив, що свого часу на Донбасі зривати шапки вважалося крутою поведінкою.

“Донбас - це особливий регіон. На шахти завжди завозили зеків. Удень це нормальна людина, а ввечері йшов шапки зривати чи ще щось. Тоді серед молоді це вважалося круто”, - сказав депутат, зізнавшись, що “я сам таким займався”. “На дискотеці ми з хлопцями гребінці у дівчат з волосся витягали. З них такі класні ракети виходили”, - додав він.

В.ТИХОНОВ вважає, що, якщо людина відсиділа і судимість знята, то вона не судима.

За словами депутата, щоб у ті часи вступити до Комуністичної партії, треба було отримати рекомендації. Їх давали, якщо ти людину знаєш не менш як десять років. “Так от, ЯНУКОВИЧ дослужився до високої партійної посади”, - зазначив він.