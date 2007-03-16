Гриценко жалкує, що Америка довго мовчала про ПРО

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що розміщення елементів американської протиракетної оборони (ПРО) в Чехії та Польщі зміцнить європейську безпеку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні спільній прес-конференції в Києві з міністром оборони Албанії Фатміром МЕДІУ, коментуючи переговори директором американського Агентства з протиракетної оборони генерал-лейтенантом Генрі ОБЕРІНГОМ.

«Після цієї розмови абсолютно зрозуміло – це оборонна, а не наступальна зброя», - сказав А.ГРИЦЕНКО. «Радар і пускові установки проти ракет – це те, що може стати і напевно стане важливим елементом загальної європейської системи протиракетної оборони», - додав він.

За словами міністра, на зустрічі американські експерти запевнили українських колег, що у разі фіксації радарами ПРО пуску будь-якої ракети, що загрожує Україні, Росії чи Білорусі, ця інформація негайно буде передана вищезазначеним державам. «Це важливий внесок в питання безпеки цих країн», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, він повідомив, що американська сторона готова допустити на ці об’єкти українських і російських військових, а у разі потреби надасть змогу в будь-який час здійснювали верифікацію цих об’єктів. За словами А.ГРИЦЕНКА, також США висловили готовність до того, щоб у складі обслуговуючого персоналу об’єктів системи ПРО були задіяні українські та російські офіцери, якщо вони виявлять таке бажання.

На думку А.ГРИЦЕНКА, вище перераховані факти знімають питання про те, що РФ може розглядати ці об’єкти як цілі, тому заяви деяких російських високопосадовців про загрози американської системи ПРО не мають під собою підгрунтя.

Водночас міністр оборони України підкреслив, що офіційну позицію держави з цього питання можуть висловлювати тільки Президент, прем’єр та міністр закордонних справ.

«Якщо робити попередній підсумок – мої особисті враження – що, якби ті аргументи, які ми почули, буди доведені завчасно до міжнародної спільноти, включаючи Україну й інші держави, було б знято ту напругу, яка виникла у ЗМІ», - додав А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня в Міністерстві оборони України пройшли консультації українських військових та експертів з американською військовою делегацією, яку очолював директор Агентства з протиракетної оборони США генерал-лейтенант Генрі ОБЕРІНГ. Під час консультацій американська сторона ознайомила офіційних осіб української влади з планами США стосовно можливого розміщення елементів системи ПРО на території Чехії та Польщі.