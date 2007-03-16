Чечетов обізвав Тимошенко матір`ю Терезою, а Нашу Україну - бандою

Член Партії регіонів Михайло Чечетов підозрює, що гроші від продажу "Криворіжсталі" були витрачені на парламентські вибори однією з політичних сил.

Про це він заявив у п’ятницю в парламенті під час звіту комісії з вивчення витрат коштів від продажу "Криворіжсталі".

"Аналіз офіційних документів влади про використання коштів від "Криворіжсталі" свідчить, що від приватизації надійшло до бюджету 19 млрд. 940 млн. гривень. Друге за даними Рахункової плати частину коштів 7 млрд. 900 млн. використано на покриття дефіциту бюджету. За даними Мінфіну, у 2005 році 4 млрд. 395 млн. спрямовано на покриття дефіциту пенсійного фонду. Різниця в сумі 3 млрд. 505 млн. у даних документах не відображена", - зазначив депутат.

Він також відзначив, що станом на 1 січня 2006 року більше 11, 5 млрд. мало залишитися в бюджеті, але залишилося лише 10,5 млрд.

"Куди зникла різниця в сумі 1 млрд. 473 млн. невідомо", - обурився депутат.

За даними Мінфіну кошти в сумі 9 млрд. 361 млн. спрямовано на покриття дефіциту бюджету, зокрема на заходи пов’язані з поліпшенням екології у Кривому Розі.

"Інформація про використання 9 млрд. 24 млн. відсутня. А за 2005-2006 рік сума коштів, використання яких невідоме, складає майже 15 мільярдів, або 76%", - зазначив він.

"Я думаю, що помаранчева банда використала частину коштів на вибори, які успішно провалила – є бог на світі. А частина коштів напевно заховала на дострокові вибори. Ось чому зрозуміла активність Тимошенко: "давайте дострокові вибори проводити". Робить тут з себе матір Терезу", - додав Чечетов.

"Але є Бог на світі, знайдемо ми ці кошти!", - зірвався депутат на крик і російську мову.

Як відомо, Чечетов свого часу продав "Криворіжсталь" за 4 мільярди 460 мільйонів гривень консорціуму Пінчука й Ахметова.

В оприлюднених в Інтернеті протоколах Чечетов зізнавався, що у питанні "Криворіжсталі" отримав вказівку Леоніда Кучми "прийняти і прислухатися до ініціативи народного депутата Пінчука".

Українська правда