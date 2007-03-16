Онопенко просить Ющенка утриматись від некоректних заяв

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА утриматись від некоректних висловлювань з приводу рішень Верховного Суду, зокрема, про рішення щодо поновлення Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я дуже поважаю Президента… І мені б хотілося, щоб з вуст Президента таких заяв не робилося… Ми ніколи не доб’ємось поваги до суду, якщо будуть звучати такі вислови щодо «шоу Верховного Суду», судових інстанцій з вуст Президента, з вуст інших керівників держави. В правовій державі таке неприпустимо. На цю тему, я думаю, буду окремо зустрічатися з Віктором Андрійовичем. …На мій погляд, очевидно, його в котрий раз підводять його радники і помічники», - сказав В.ОНОПЕНКО.

Він ще раз зазначив, що судді палати ВСУ у адміністративних справах «на днях прийняли рішення про поновлення Є.ЖОВТЯКА на роботі». «Суд виходив з того, що Є.ЖОВТЯК був звільнений указом Президента з порушенням чинного законодавства, тобто в період хвороби (Є.ЖОВТЯКА) і без певної мотивації. Тому, я вважаю, що це рішення обгрунтоване», - підкреслив В.ОНОПЕНКО.

Водночас голова ВСУ зауважив, що наскільки йому відомо, Є.ЖОВТЯК не збирається працювати на посаді голови Київської облдержадміністрації. «Він має намір звільнитися за власним бажанням, але він просто добивався істини в суді», - зазначив В.ОНОПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року. 24 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

13 березня 2007 року Верховний суд України прийняв рішення про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА.

Того ж дня Президент назвав “шоу” поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА. «Якщо іти варіантом шоу і продовжувати ту логіку, яку ініціює Є.ЖОВТЯК, чи його оточення в цьому питанні, переконаний, що воно не робить честі такій людині, як ЖОВТЯК», - сказав Президент.

Тоді ж прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА заявила журналістам, що єдиним губернатором Київщини, якого визнає Президент України, є Віра УЛЬЯНЧЕНКО.