Ющенко не хоче, щоб у Януковича було сім п’ятниць на тижні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на необхідності дотримання домовленостей щодо призначення Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції у Копенгагені.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв провести консультації одразу після повернення до України.

Водночас він наголосив, що під час попередніх зустрічей, зокрема 14 березня, Президент, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ та голова ВР Олександр МОРОЗ дійшли спільного порозуміння відносно кандидатури В.ОГРИЗКА, так само як і щодо необхідності сформувати конституційну комісію.

«Я виходжу з того, що домовленості необхідно виконувати», - підкреслив Президент, додавши, що не хотів би, «аби у уряду було сім п’ятниць на тижні».

В.ЮЩЕНКО закликав дотримуватись домовленостей по всіх питаннях, інакше не може бути й мови про консолідацію і політичну стабільність.

«Руки опускаються, коли немає віри», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня В.ЯНУКОВИЧ після зустрічі з Президентом України і головою ВР заявив, що було досягнуто домовленість розглянути кандидатуру В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ. “Будемо шукати підтримку фракцій – будемо проводити відповідну роботу з депутатами для того, щоб отримати ці голоси у парламенті», - сказав прм’єр.

Водночас 15 березня Верховна Рада вирішила перенести на вівторок, 20 березня, голосування щодо призначення В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України. Це рішення підтримали фракції, що входять до парламентської більшості.

Того ж дня прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив думку, що було б доцільніше, якби Президент вніс на розгляд до ВР нову кандидатуру на посаду міністра закордонних справ. Він вважає, що це дало б змогу уникнути політичної кризи.