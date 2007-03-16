Лавринович залякує Ющенка кримінальною справою

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ упевнений, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО нестиме політичну відповідальність, якщо не виконає рішення Верховного Суду України і не поновить Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

"Невиконання посадовцем рішення суду тягне за собою спочатку попередження, потім накладення штрафу, а потім порушення Генеральною прокуратурою кримінальної справи", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Водночас міністр додав, що подібного роду стягнення не можна застосувати до Президента. Проте, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, якщо В.ЮЩЕНКО не поновить Є.ЖОВТЯКА на посаді, то у нього виникне політична відповідальність як глави держави, а також відповідальність за дотримання законів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року. 24 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

13 березня 2007 року Верховний суд України ухвалив рішення про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА.

Того ж дня Президент назвав “шоу” поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА. «Якщо йти варіантом шоу і продовжувати ту логіку, яку ініціює Є.ЖОВТЯК або його оточення в цьому питанні, переконаний, що вона не робить честі такій людині, як ЖОВТЯК», - сказав Президент.

Тоді ж прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА заявила журналістам, що єдиним губернатором Київської області, якого визнає Президент України, є Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

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Лавринович попереджає Ющенка про політичну відповідальність у разі непоновлення Жовтяка на посаді губернатора

Київ. 16 березня. УНІАН. Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ упевнений, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО нестиме політичну відповідальність, якщо не виконає рішення Верховного Суду України і не поновить Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

"Невиконання посадовцем рішення суду тягне за собою спочатку попередження, потім накладення штрафу, а потім порушення Генеральною прокуратурою кримінальної справи", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Водночас міністр додав, що подібного роду стягнення не можна застосувати до Президента. Проте, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, якщо В.ЮЩЕНКО не поновить Є.ЖОВТЯКА на посаді, то у нього виникне політична відповідальність як глави держави, а також відповідальність за дотримання законів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року. 24 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

13 березня 2007 року Верховний суд України ухвалив рішення про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА.

Того ж дня Президент назвав “шоу” поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА. «Якщо йти варіантом шоу і продовжувати ту логіку, яку ініціює Є.ЖОВТЯК або його оточення в цьому питанні, переконаний, що вона не робить честі такій людині, як ЖОВТЯК», - сказав Президент.

Тоді ж прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА заявила журналістам, що єдиним губернатором Київської області, якого визнає Президент України, є Віра УЛЬЯНЧЕНКО.