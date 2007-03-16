Ющенко хоче почути, що нова угода з ЄС - не альтернатива членству

Для України важливо почути, що посилена угода між Україною та ЄС не є альтернативою майбутнього членства нашої держави в євроспільноті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав на прес-конференції у Копенгагені після зустрічі з прем’єр-міністром Королівства Данія Андресом Фог РАСМУССЕНОМ.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що зараз завершується інтенсивна робота зі вступу України до Світової організації торгівлі. Він висловив сподівання, що після цього розпочнуться переговори щодо створення зони вільної торгівлі з ЄС. Зокрема, глава держави прогнозує, що це може статись в першому півріччі майбутнього року.

Говорячи про сьогоднішні домовленості з Данією, зокрема підписання угоди про лібералізацію візового режиму та реадмісію, В.ЮЩЕНКО наголосив, що це колосальний знаковий прорив, оскільки це підписання угоди з країною-членом ЄС.

Він зауважив, що подібну роботу з укладення угод про реадмісію Україна проводитиме і з державами СНД.

Також В.ЮЩЕНКО сказав, що Україна потребує допомоги ЄС у розбудові технічної частини кордонів. Він не виключає, що це також може стати предметом посиленої угоди.