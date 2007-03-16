Доходи Ющенка зросли майже у п`ять разів - декларація

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оприлюднив свою декларацію про доходи за 2006 рік.

Відповідні відомості про доходи, цінні папери, нерухоме та цінне майно і вклади у банках Президента України та членів його родини, розміщені на офіційному сайті глави держави.

Загальна сума сукупного доходу Президента України становить 1141382,77 грн. З них заробітна плата - 489080,25 грн., дивіденди, проценти, роялті - 147428,77 грн., доходи від наукової, викладацької, творчої діяльності, авторської винагороди - 504873,75 грн.

При цьому загальна сума сукупного доходу членів сім’ї Президента України становить 462178,1 грн. З них дивіденди, проценти, роялті - 80103,1; доходи від підприємницької і незалежної професійної діяльності - 285115; доходи від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 96960 грн.

Серед зобов’язань фінансового характеру, у тому числі за кордоном, у декларації зазначено, що Президент сплатив в Україні на утримання майна 54477,59 грн., члени його родини - 108990,5 грн., в тому числі 84405,85 грн. - за кордоном.

Серед нерухомого майна, що знаходиться у приватній власності, Президентом задекларовані земельні ділянки загальною площею 131385 кв. м; житловий будинок на 656,7 кв. м; квартира на 371,9 кв. м. Членами його сім’ї задекларовані земельні ділянки загальною площею 1633,5 кв. м і квартира в 300 кв. м.

Згідно з декларацією, Президент України та члени його сім’ї не володіють транспортними засобами.

У розділі щодо відомостей про вклади у банках, цінні папери та інші активи зазначено, що номінальна вартість придбаних Президентом цінних паперів становить 236 грн., а сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах - 1341318,2 грн. Номінальна вартість цінних паперів (за кордоном), придбаних членами сім’ї Президента, становить 2020000 грн.; розмір внесків (паїв) до статурних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій становить 13100 грн.; сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах (за кордоном) - 1180361,75 грн.

У декларації зазначено, що до членів сім’ї Президента України відносяться його дружина Катерина ЮЩЕНКО, доньки Софія і Христина та син Тарас.

Як повідомляв УНІАН, у 2005 рік загальна сума сукупного доходу Президента України становила 288020,40 грн.