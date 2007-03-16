На боротьбу з Луценком у Харків прибула Богатирьова

Міліція прагне зірвати або перешкодити проведенню в Харкові зустрічі народних депутатів з виборцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Харкові заявив народний депутат Давид ЖВАНІЯ.

За його словами, те, що зараз відбувається в Харкові на площі Рози Люксембург, де о 17.00 має розпочатися мітинг за участю народних депутатів України і лідером громадянського руху «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА – це відпрацьований сценарій не допустити або перешкодити проведенню цього заходу.

Д.ЖВАНІЯ підкреслив, що «міліція абсолютно сценарно спільно з міськими властями в деталях відпрацювали план зриву мітингу». При цьому він повідомив, що міліційне керівництво Харкова «постійно здзвонюється із заступниками міністра внутрішніх справ України», а також з міським керівництвом. За словами Д.ЖВАНІЇ, в Харкові зараз знаходиться координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА, яка прибула в місто напередодні з групою народних депутатів від фракції Партії регіонів.

«Вчора ми просили, щоб під час проведення нашої зустрічі з жителями Харкова не було ніяких провокацій. Але те, що зараз твориться, окрім як запланована провокація, назвати не можна. Міліція спеціально розставила колони своїх співробітників, щоб не допустити людей на площу. Тому можу заявити, що міські власті Харкова за допомогою міліції чітко відпрацьовують партійне завдання», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

На площі Рози Люксембург зараз знаходиться також голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, на площі Рози Люксембург в Харкові, де лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО і народні депутати Давид ЖВАНІЯ і Микола КАТЕРИНЧУК проводитимуть зустріну з виборцями і мітинг, правоохоронні органи вживають безпрецедентні заходи безпеки. На площі присутні близько тисячі міліціонерів, які розділили площу на сектори і виставили правоохоронців у ланцюг по всьому периметру площі.