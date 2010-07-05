Тимошенко: якщо б не фальсифікації - ми абсолютно точно перемогли

Юлія Тимошенко розраховує, що народ не дозволить владі в майбутньому використовувати фальсифікації результатів виборів.

"Фальсифікація рано чи пізно, як в засобах масової формації, так і на виборчих дільницях, рано чи пізно з України піде. Україна буде ставати дорослішою з точки зору демократії. Я вірю в те, що кожні наступні вибори все ж таки будуть більш чесними, ніж були останні президентські", - сказала Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу ТВі.

Екс-кандидат в Президенти України також вважає, що її результат на останніх виборах керівника держави неможна вважати програшним. "Народ поставив відмітки всім політикам, які брали участь у президентських виборах. І те, що ми в дуже складній ситуації – економічній, фінансовій, політичній, з усією фальсифікацією опонентів, все ж таки достойно тримали свою позицію. Якщо б не фальсифікації - ми абсолютно точно перемогли, і це говорить само за себе. Наш результат був не програшним. Наш результат був достойний і переконливий", - цитує її офіційний сайт.

Відповідаючи на запитання, чи планує вона брати участь у наступних президентських виборах, Юлія Тимошенко сказала: "Я хочу сказати, що народ України мудріший за політиків, він буде обирати. Я вірю абсолютно точно в те, що цілі, які ставлю для себе в політиці – чесні, чисті і вони потрібні країні. Ці цілі – побудувати таку країну, яка сподобається всім громадянам нашої держави і якою ми будемо пишатися, коли будемо виїжджати за кордон або вести дискусії з іншими країнами. Я хочу ці чесні цілі втілити в життя".

"Не може Україна - потужна, європейська держава - плестися в хвості цивілізації. Я не хочу, щоб так було. Тому я вірю в свої сили, вірю в сили команди, особливо зараз, коли вона очищається від всіх випадкових людей і вірю в місію України в світі - нести нову якість життя для своїх людей. А хто буде Президентом – визначать люди", - підкреслила Юлія Тимошенко.