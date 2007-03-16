Ющенко та Янукович погодились на кандидатуру Плюща

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ погодились призначити Івана ПЛЮЩА політичним координатором проекту «Виклик тисячоліття», за яким Україні планується надати близько 1 млрд. доларів для економічного розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

За інформацією Посла, технічним директором програми призначено Ігоря ЮШКА, а його помічником буде Андрій ГОНЧАРУК.

«Американський уряд дуже задоволений цим рішенням», - додав В.ТЕЙЛОР.

Посол також зазначив, що США задоволені просуванням цього проекту в Україні.

І.ПЛЮЩ, у свою чергу, зауважив, що за умовами програми проекти, на які надаватиметься допомога, не повинні бути благодійними. За його словами, це будуть проекти розвитку. На думку І.ПЛЮЩА, це може бути проект розбудови дорожньої інфраструктури, будівництва мостових переходів.

«Найголовніше, щоб проекти пройшли громадську експертизу, тоді легко буде їх контролювати і звести до мінімуму корупцію», - вважає І.ПЛЮЩ.

Він також висловив переконання, що жодний грант не витягне Україну з болота, якщо не запрацює сама Україна.

Водночас, І.ЮШКО зазначив, що на сьогодні ще зарано говорити про конкретні проекти.

У свою чергу, віце-президент програми Джон ГЕВКО зазначив, що тепер І.ЮШКО має визначити свою команду, після чого українські і американські представники мають розробити план консультацій і виробити пропозицію, який саме проект буде втілено в Україні. І лише після цього, за словами Д.ГЕВКО цей проект буде обговорюватись.

При цьому Д.ГЕВКО додав, що досвід інших країн засвідчує, що цей процес триває від одного по півтора року.

Д.ГЕВКО також наголосив, що кошти, які будуть надані Україні на реалізацію проекту, повертати не треба.

Як повідомляв УНІАН, 3-7 грудня в ході візиту В.ЯНУКОВИЧА до США була підписана угода між урядом України і корпорацією «Виклик тисячоліття» про реалізацію ряду програм. В рамках співпраці з цією корпорацією Україна вже одержала близько 45 млн. доларів на різні програми, зокрема на програму боротьби з корупцією.

23 січня віце-президент корпорації «Виклик тисячоліття» Дж.ГЕВКО заявив, що Україна може отримати від корпорації «Виклик тисячоліття», створеної урядом США, фінансову допомогу в сумі близько 500 млн. дол.

За його словами, 500 млн. дол. корпорація може надати Україні в рамках пактової програми, яка вже практично починає діяти. Як наголосив Д.ГЕВКО, угода за пактовою програмою буде підписана не з президентом чи прем’єр-міністром України, а з українським народом.

Д.ГЕВКО також повідомив, що під час зустрічі з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ він попросив, щоб сторони домовились і призначили особу від України, яка б могла спілкуватися з корпорацією щодо надання фінансової допомоги на політичному рівні, і про особу, яка б спілкувалася з корпорацією на технічному рівні.

Д.ГЕВКО також запевнив, що корпорація не виділить жодних коштів, якщо американська сторона не переконається в їх ефективному використанні.