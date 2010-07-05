Комуністи оголосили конкурс на новий текст Гімну України

Народний депутат Олесь ДОНІЙ вважає неприйнятною ідею лугансьикх комуністів змінити текст Гімну України «Ще не вмерли України ні слава, ні воля» і використати для цього музику гімну колишньої Української РСР.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії «Народна самооборона».

«Для нинішньої влади немає місця українській культурі і українській ідеї, і ця пропозиція комуністів - в руслі тих антиукраїнських ідей, які проповідуються владою», - вважає депутат.

О.ДОНІЙ зазначив, що український гімн є символом боротьби за незалежність, “піснею, яка виконували хлопці, що загинули під Крутами, і вояки УНР, які воювали біля містечка Базар у 1921 році, і бійці з ОУН-УПА, яки йшли в бій, і дисиденти у колишньому СРСР”.

На переконання О.ДОНІЯ, це більше ніж офіційний гімн, це - історична пам`ять України. «І важливо, що українські патріоти стояли на сторожі проти русифікації і де-українізації українських цінностей», - вважає О.ДОНІЙ.

Український етнограф і поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерли України ні слава, ні воля» у 1862 році, в 1865 році музику до віршу створив композитор Михайло Вербицький. Як державний гімн, цей вірш став використовуватись у 1917 році, але офіційним гімном незалежної України він став тільки 6 березня 2003 року, коли Верховна Рада прийняла Закон «Про державний гімн України». Як нагадали у прес-службі партії «Народна самооборона», комуністи цей закон не підтримали.

Як повідомляє офіційний сайт КПУ, комуністи Луганщини проводять конкурс на кращий текст для нового Гімну України. Вже запропоновано близько 10 робіт. За умовами конкурсу, гімн має бути на музику гімну Української Радянської Соціалістичної Республіки. Конкурсант надає лише текст, який має складатися з 3 куплетів і 3 приспівів. Взяти участь у конкурсі можуть усі бажаючі. Конкурс триватиме до кінця серпня, до Дня Незалежності будуть оголошені результати і названо переможця.