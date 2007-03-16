Мороз: коаліція захистила інтереси Володимира Огризка

Мороз вважає “абсолютно коректним ходом” перенесення розгляду у ВР питання щодо міністра закордонних справ

Київ. 16 березня. УНІАН. Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ вважає “абсолютно коректним ходом” перенесення розгляду у ВР питання щодо призначення міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав сьогодні в інтерв’ю парламентському каналу “Рада”.

“Я гадаю, що це абсолютно коректний хід, який захищає, в тому числі, й інтереси самого кандидата”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора ВР перенесла голосування по кандидатурі Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України на вівторок, 20 березня.

О.МОРОЗ також зазначив, що дивним є те, що коментар Президента України Віктора ЮЩЕНКА “раптом почав одержувати інтерпретації з боку політичних сил, які нібито представляють інтереси або політичні погляди Президента – “Нашої України”, керівника Секретаріату Президента”.

На думку О.МОРОЗА, з’явилися “не витримані, з оцінками, коментарі від чиновників”.

О.МОРОЗ вважає безвідповідальними коментарі з боку чиновників з приводу зустрічі з Президентом України та домовленостей щодо розгляду кандидатури на посаду міністра закордонних справ України.

Він також наголосив, що “Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО – УНІАН) має розібратися з тими, хто коментує його рішення, його висновки”.

Водночас О.МОРОЗ підкреслив, що під час зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ питання про призначення міністра закордонних справ розглядалося в комплексі з іншими питаннями, і, зокрема, йшлося про те, що Президент України відкличе свій законопроект щодо змін до держбюджету на 2007 рік.

Він також зазначив, що була домовленість про підтримку і можливість розгляду на засіданнях фракцій даного питання. Водночас О.МОРОЗ зауважив, що “це не така легка справа, як здається, що ввімкнув лампочку - і вона засвітилася”.

За словами О.МОРОЗА, зокрема, у фракції Партії регіонів є близько 180 народних депутатів, і в кожного “своя думка, оцінка кандидатури”. Він вважає, що тут не можна діяти якимось вольовими методами.

О.МОРОЗ також повідомив, що в понеділок під час зустрічі з Президентом він внесе пропозицію, щоб розмова велася під стенограму, і щоб учасники зустрічі підписали цю стенограму, щоб “потім не було невитриманих коментарів з цього приводу”.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Президент, прем’єр і голова ВР проведи зустріч, на якій, зокрема, домовилися розглянути кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

В.ЯНУКОВИЧ після цієї зустрічі запевнив, що він проводитиме спільну роботу з фракціями щодо кандидатури на посаду міністра закордонних справ, що внесена Президентом України. “Будемо шукати підтримку фракцій - будемо проводити відповідну роботу з депутатами для того, щоб отримати ці голоси у парламенті», - сказав прем’єр.

Водночас 15 березня ВР вирішила перенести на вівторок, 20 березня, голосування щодо призначення В.ОГРИЗКА.

Того ж дня В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що було б доцільніше, якби Президент вніс на розгляд до ВР нову кандидатуру на посаду міністра закордонних справ. Він вважає, що це дало б змогу уникнути політичної кризи.

У свою чергу Президент сьогодні, 16 березня, заявив, що наполягатиме на дотриманні домовленостей про призначення В.ОГРИЗКА.