Кримські татари перекрили трасу Ялта-Сімферополь

Сьогодні вранці кримські татари - учасники так званих "полян протесту" влаштували тимчасове (з 10.30 до 12-ї) перекриття дороги на трасі Ялта-Сімферополь у районі села Перевальне-1. Про це кореспонденту УНІАН повідомив кримськотатарський активіст Руслан КАРІМОВ. За його словами, акція була проведена, оскільки учасники "полян протесту" вважають, що влада Криму не вирішує земельне питання.

За інформацією Р.КАРІМОВА, впродовж усієї акції кримські татари з Євпаторії, Алушти, Ялти, Сімферополя, Сімферопольського району АРК і ряду інших регіонів автономії стояли вздовж траси з транспарантами з вимогою вирішити земельне питання, а також влаштовували короткочасне (по 5-10 хвилин) перекриття траси - ходили по пішохідному переходу (журналісти називають такі дії "кримськотатарський флеш-моб" - УНІАН) і роздавали водіям автомобілів, що зупинилися, листівки, в яких йшлося про невирішеність земельного питання в Криму. "Люди ходили по пішохідному переходу, роздавали листівки, потім рух (транспорту - УНІАН) знову був", - повідомив Р.КАРІМОВ.

Він повідомив, що кримські татари збираються до 28 квітня щосуботи з 10 і до 14-ї годин перекривати трасу Ялта-Сімферополь.

"Сьогодні була попереджувальна акція. Такі акції ми проводитимемо аж до 28 квітня, а потім, можливо, і щодня, - сказав Р.КАРІМОВ. - не повинно бути сезону (курортного сезону - УНІАН) в Криму, якщо наші питання не вирішуються. Ви ж знаєте, наприклад, тільки алуштинські учасники "полян протесту" вимагають розв`язати їх проблеми вже чотири роки!".

За даними Р.КАРІМОВА, сьогодні в акції брали участь до 5 тисяч людей, проте очевидці подій повідомили кореспондентові УНІАН, що в акції були задіяні близько тисячі учасників.

У зверненні, що його роздавали під час акції, текст якого має у своєму розпорядженні кореспондент УНІАН, зокрема, сказано: "Місцева влада Криму сьогодні веде економічну війну проти своїх громадян. На тлі зростаючої дорожнечі комунальних платежів і низької заробітної плати кримські князьки влаштували ще й земельний дерибан. Замість того щоб виділити землю простим людям і справедливо вирішити назрілий конфлікт мирним шляхом, місцева влада, безвідповідально розбазарює сотні гектарів під сумнівні комерційні проекти. Використовуючи безсовісних суддів, які виносять від імені України незаконні ухвали, вони намагаються "усмирити" народ репресивними методами, цілеспрямовано готуючи кривавий конфлікт на цьому грунті".

“Ненажерливі товстосуми, чиновники, які загрузли в корупції і депутати, що штовхаються біля кримського корита, продажні судді і плазуючі журналісти не можуть збагнути, що народ неможливо залякати, ми боремося не за гаманці, а за майбутнє своїх дітей і внуків. Нам не залишають іншого виходу, замість того, щоб будувати свої будинки і ростити дітей, ми змушені вийти на акції протесту на захист своїх Конституційних прав", - наголошується у зверненні. При цьому його автори попереджують, що кримські татари мають намір проводити свої акції уздовж траси Сімферополь-Ялта щосуботи з 10-ї до 14-ї аж до 28 квітня. "Тільки в тому випадку, коли місцева влада зробить конкретні кроки у розв’язанні наболілої проблеми, ми припинимо свої акції протесту на захист своїх конституційних прав", - заявили кримські татари. Звернення підписане інтернаціональним громадським рухом "Солідарність".

Нагадаємо, сьогодні в Криму під самозахватами перебуває близько 1,3 тис. га землі (найбільше самозахватів у Сімферополі і Сімферопольському районі). У "полянах протесту" беруть участь до 16 тис. осіб, з них, за даними Рескомзему АРК, 14 тис. - кримські татари.