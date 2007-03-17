Цушко пояснює свій низький рейтинг

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО пояснює свій низький, за даними соцопитувань, рейтинг довіри серед населення малим терміном роботи на посаді керівника відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКЛ сказав під час своєї першої прес-конференції, за підсумками 100 днів роботи на посаді міністра внутрішній справ.

«Як можна мені довіряти-недовіряти, якщо мене не знають. Я не встиг ще зробити нічого поганого і не дуже багато хорошого, а мене вже «у відставку відправляють»», - сказав В.ЦУШКО.

В той же час він переконаний в тому, що «коли іде оцінка населенням (діяльності МВС – УНІАН) тоді піде рівень довіри. Це все наживне». При цьому він додав, що «не збирається працювати на піар».

Говорячи про те, наскільки йому вдалося зрозуміти специфіку роботи МВС за 100 днів роботи на посаді, В.ЦУШКО сказав: «так я цивільна людина і не стану міліціонером, не стану криміналістом. Та й не потрібно це… Сказати, що у всьому розібрався? Та ні ж!» Натомість він переконаний, що головним його завданням має залишатися «управлінське завдання».

При цьому він зазначив, що завжди в своєму житті працював за принципом колегіальності. За його словами, на засіданнях в МВС відбувається «бурхливе обговорення, але після прийняття рішення - я авторитарний керівник вимагаю його виконання».

В.ЦУШКО також зазначив, що під час роботи на посаді йому вдалося налагодити «контакт» практично зі всіма силовими відомствами.

На переконання В.ЦУШКА, до моменту його призначення на посаду міністра внутрішніх справ, «правоохоронна система працювала “з розчепіреними” пальцями, а треба щоб працювала “зі стиснутими в кулак пальцями”.