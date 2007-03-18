У Севастополі проводять „народне опитування” щодо НАТО, ЄЕП і російської мови

У Севастополі сьогодні проводиться „народне опитування” з питань ставлення до вступу України у НАТО, Єдиний економічний простір і надання російській мові статусу другої державної.

Як передає кореспондент УНІАН, у різних районах міста розгорнуто 51 „намет-дільниць”.

„Народне опитування” проводять місцеві організації КПУ, Партії регіонів, „Руського блоку” і ПСПУ.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Севастопольська міська рада закликала жителів міста 18 березня взяти участь у „народному опитуванні”.

Водночас голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що проведення такого опитування„нічого, крім популістського ефекту, не дасть, а його результати не матимуть законодавчого характера”.