У Києві обговорять графік імплементації оновленого плану дій Україна-ЄС

Перше офіційне обговорення проекту нового Графіка імплементації оновленого Плану дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи і безпеки відбудеться у Києві 22-23 березня.

Про це УНІАН повідомили у Представництві України при Європейському Союзі.

Українська сторона буде представлена співробітниками міністерств юстиції, закордонних справ, внутрішніх справ, Державного комітету у справах національностей і міграції, Адміністрації Державної прикордонної служби та Державного комітету фінансового моніторингу.

До складу делегації Європейської Комісії, очолюваної заступником начальника міжнародного відділу Генерального директорату з юстиції, свободи і безпеки К.ХАРІНИМ, увійдуть співробітники цього Генерального директорату та Генерального директорату ЄК із зовнішніх відносин.

Очікується, що погодження проекту нового графіка, який містить 99 цілей і передбачає виконання 224 спільних заходів (попередній графік, ухвалений у 2002 році, включав 42 цілі і 134 заходи), дозволить суттєво посилити співробітництво між Україною і ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.