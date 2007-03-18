Богатирьова: «всенародної мобілізації» можна вже не чекати

Призначена опозицією на весну криза відкладається, заявила координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА у матеріалі для видання “Главред”.

“Я усіх переконую, що обіцяної «всенародної мобілізації» та масштабних акцій протесту можна вже не чекати – після програшної для опозиції і давно сподіваної людьми домовленості між Президентом, прем’єром та спікером. Звичайно, це не входило в амбітні розрахунки піарників БЮТ – а тепер, завдяки зусиллям політичної більшості, уряду і Президента, момент, коли можна було повернути події в руйнівне русло, втрачено”, – сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Коментуючи 17 вимог опозиції, Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що „єдиний спосіб існування цієї політичної сили і збереження себе в політичному майбутньому – постійна війна і конфлікт, де Президент тільки зброя в її руках”. Не допускати наших домовленостей уже пізно”,– підкреслила вона.

На думку лідера парламентської більшості, опозиція настільки не вірила у можливість нормальної співпраці усіх гілок влади, що не мала сценарію дій на цей випадок. Тож, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, їй доводиться втілювати попередні розробки, розраховані зовсім на іншу реакцію та інші обставини, зокрема, висування ультиматумів.

За словами лідера фракції Партії регіонів, їх можна «розкидати на “три таких собі купки”: такі, що реанімують загальні гасла кількарічної давнини, що не були виконані тодішньою владою, а сьогоднішньою опозицією; що містять вимоги, не передбачені чи прямо заборонені Конституцією (референдуми щодо форми правління тощо – і сюди ж відносяться абсурдні кадрові вимоги); що автоматично витікають із реалізованої співпраці уряду, парламенту і Президента, і будуть реалізовані у робочому порядку (підняття соціальних виплат, наприклад)».