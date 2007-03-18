Ющенко і коаліція завтра вирішать долю Огризка

Долю претендента на посаду міністра закордонних справ Володимира Огризка вирішуватимуть завтра, 19 березня, під час зустрічі керівництва коаліції з Президентом. Про це заявив спікер Олександр Мороз, повідомляє Главредз посиланням на «5 канал».

Мороз порадив опозиції бути більш стриманою в коментарях щодо подібних рандеву у верхніх ешелонах.

«Коли ми домовляємося про якісь компромісні рішення, які необхідні для держави в цілому, для балансу інтересів в структурах влади, то очевидно то, про що домовився Президент з головою ВР і прем`єром, не повинно коментуватися тими людьми, хто не брав участь в зустрічі, а потім намагається витягнути якісь політичні дивіденди. Ми виходили з суспільних інтересів, а виявляється, що треба реалізовувати інтереси однієї політичної сили з опозиції», - сказав Мороз.