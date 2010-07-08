В Україні розпочинається реєстрація кириличних доменів

З 22 липня в Україні розпочнеться реєстрація кириличних доменів в зонах .com.ua та .kiev.ua. Тепер можна реєструвати такі імена як, наприклад, компанія.com.ua, аренда.kiev.ua, відпочинок.com.ua та інші імена доменів, які складаються з літер української та російської абеток.

Поява нових доменів частково вирішує проблему вільних доменів, як відомо більшість гарних імен на латиниці вже зареєстровано. Відтепер у кожного є можливість зареєструвати домен, що складається з символів рідної мови у звичних та популярних доменних зонах.

Подати попереднє замовлення на реєстрацію можна вже сьогодні на сайті компанії «Центр інтернет-імен України». Вартість подання заявки становить 145 гривень. Замовлення приймаються за принципом «перший прийшов – перший обслугований», тобто на одне доменне ім’я може бути подане та сплачене лише одне замовлення.