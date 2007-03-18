Ющенка загнали у глухий кут

На понеділок президент знову викликав на Банкову прем’єр-міністра Віктора Януковича та спікера Олександра Мороза. А на додачу – ще й головну опозиціонерку Юлію Тимошенко та когось із головуючих в “Нашій Україні” – Віктора Балогу або В’ячеслава Кириленка. Офіційно тема розмови була озвучена так – добитися подолання парламентської кризи. Проте всі розуміють - результатом нелегкої розмови повинен стати компроміс. Або Ющенка і Тимошенко, або Ющенка і Януковича.

Домовитися усім трьом - прем´єру, спікеру та лідерові опозиції буде майже нереально, пише «Газета по-київськи». У якості доказу цього твердження видання наводить такі думки:

Володимир Фесенко, директор центру прикладних досліджень "Пента": "Я скептично ставлюся до того, що ця зустріч взагалі відбудеться. Якщо розмова відбудеться, вона завершиться або нічим, або тимчасовим компромісом. Ним може бути кандидатура на посаду міністра МЗС. Поряд із публічними домовленостями відбуваються непублічні. Адже серед наших політиків спостерігається параноїдальна недовіра один до одного. Тому чекати якогось результату від цієї зустрічі не варто".

Віктор Небоженко, керівник соціологічної служби "Український барометр": "Це буде найбільш невдала зустріч в цьому році. По-перше, невідомо, в якому форматі вона відбуватиметься. Чи це буде зустріч коаліції з опозицією, чи опозиції з коаліцією? Чи це буде "круглий стіл", чи якась інша форма? По-друге, немає чітко сформульованої мети цієї розмови. Тому понеділкова зустріч жодного результату не принесе".