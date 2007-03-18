У Севастополі жодним ”макаром” не впливають на правовий простір

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ заявляє, що міськрада не допустить, щоб у регіоні переважали радикальні настрої і висловлювання. Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, В.САРАТОВ - голова міського відділення Партії регіонів – називає себе «противником будь-якого радикалізму». «Біда в тому... коли з’являється радикалізм в Севастополі, який я дуже добре знаю, радикалізм у Севастополі в усіх випадках з’являється як відповідь”, - додав він.

За його оцінкою, Севастополь живе чітко в конституційному полі України, і «жодних кроків для того, щоб якимось макаром впливати на правовий простір не вчинялося».

В.САРАТОВ акцентував на існуючій проблемі – «це невміння однаково читати Конституцію України». «Ну я вже не знаю, що робити, чи знову викликати якихось посередників, щоб тлумачення по окремим статтям досягало компромісу», - нарікає голова міськради Севастополя.

За його словами, на превеликий жаль, дуже багато політиків вищого рівня допускають необдумані висловлювання. Водночас В.САРАТОВ не наважився навести приклад, коли із Севастополя йшли радикальні дії. «Вони народжуються, як відповідь на дії поза Севастополем», - підкреслив він.