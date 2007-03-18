Західним областям дали нереальний план?

Керівництво Чернівецької області заявляє, що уряд необґрунтовано завищив планові надходження до зведеного бюджету для західних областей, а повернення ПДВ відбувається лише для суб’єктів східних областей, де підтримку має Партія регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник голови Чернівецької облдержадміністрації, заступник керівника облорганізації НСНУ Борис БАГЛЕЙ.

«Вже відкрито видно, що уряд фінансово саботує західні регіони», наголосив він.

Так, за словами Б.БАГЛЕЯ, «у Волинській області план виконання зведеного бюджету завищено у 2,5 рази, Львівській, Івано-Франківській областям – у 2-2,2 рази, Київській області взагалі у 4 рази збільшено податкові збори, а для Чернівецької області план надходжень до зведеного бюджету встановлено на рівні 158%, необґрунтовано завищено рівень митних платежів при зменшенні інтенсифікації митних проходжень».

Б.БАГЛЕЙ зазначив, що пропорції у збільшенні надходжень та видатків не витримуються, у Києві жодних аргументів різкого збільшення плану надходжень для західних областей не наводять. «Якщо Чернівецька область ще має надію виконати ці завищені планові показники, то Волинська, Івано-Франківська, Закарпатська, Львіська область у такій ситуації не виконають бюджет», - переконаний заступник голови ОДА.

За його словами, на Буковині у роз’яснювальній роботі з виборцями «саме цей аргумент НСНУ та БЮТ використовуватимуть для переконання у необхідності дострокових парламентських виборів».

Б.БАГЛЕЙ вважає, що в Україні «є всі підстави для розпуску Верховної Ради та оголошення дострокових парламентських виборів». За його словами, всі бачать, що антикризова більшість у парламенті займається лише тим, що вибиває для себе і уряду додаткові повноваження, ігнорує роботу над важливими для розвитку України та піднесення добробуту народу законами. На його думку, така ситуація не може влаштовувати ні виборців, ні Президента. «Тому Президент чекає ініціативу з низу, від народу для оголошення всенародного референдуму», - зазначив заступник керівника облорганізації НСНУ.